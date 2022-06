Malaisie. L’initiative en vue d’abolir l’application obligatoire de la peine de mort est un « pas dans la bonne direction »

par Amnesty International

En réaction à l'annonce de la décision du gouvernement malaisien d'œuvrer en faveur de l'abolition de l'application obligatoire de la peine de mort, la directrice d'Amnesty International Malaisie, Katrina Jorene Maliamauv, a déclaré : « Nous saluons la décision du gouvernement d'abolir l'application obligatoire de la peine de mort et d'accorder un pouvoir discrétionnaire aux juges dans […]



