Ukraine : Des frappes russes ont tué de nombreux civils à Tchernihiv

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des débris éparpillés dans une salle de classe de l'école 21 à Tchernihiv en Ukraine, photographiée le 19 avril 2022 ; cette école a été endommagée par une attaque russe menée le 3 mars 2022. © 2022 Belkis Wille/Human Rights Watch (Kiev, le 10 juin 2022) – Les forces russes ont tué et blessé de nombreux civils lors de huit attaques menées début mars 2022 à Tchernihiv, dans le nord-est de l’Ukraine, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Quatre de ces attaques, menées par voie aérienne et terrestre, ont constitué des violations flagrantes des lois de la guerre.…



