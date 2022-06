Brésil. Les autorités ne doivent pas perdre une seconde de plus dans les recherches visant à retrouver Dom Phillips et Bruno Pereira

par Amnesty International

En réaction à l’incapacité des autorités brésiliennes à localiser Dom Phillips, journaliste britannique, et Bruno Pereira, expert brésilien sur les populations indigènes, presque quatre jours après leur disparition dans une zone reculée de la jungle amazonienne, Erika Guevara-Rosas, directrice du programme Amériques à Amnesty International, a déclaré : « Les autorités brésiliennes ne doivent plus perdre une […] The post Brésil. Les autorités ne doivent pas perdre une seconde de plus dans les recherches visant à retrouver Dom Phillips et Bruno Pereira appeared first on Amnesty International.…



