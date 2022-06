Turquie. La marche des fiertés de l’ODTÜ doit être autorisée

par Amnesty International

Les étudiants et étudiantes doivent être autorisés à organiser leur marche des fiertés annuelle à l'Université technique du Moyen-Orient (ODTÜ), à Ankara, a déclaré Amnesty International à l'approche de ce défilé prévu vendredi 10 juin, qui a été interdit par la direction de l'université. Un courriel officiel a été envoyé à tous les étudiant·e·s pour les […]



Lire l'article complet