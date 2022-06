Myanmar : La junte compte procéder à des exécutions

par Human Rights Watch

Click to expand Image L’activiste birman Kyaw Min Yu (« Ko Jimmy ») et l’ex-député Phyo Zeya Thaw, condamnés à mort par un tribunal militaire au Myanmar en janvier 2022. © 2006 Saeed Khan/AFP via Getty Images; © 2012 Soe Than Win/AFP via Getty Images (New York, le 7 juin 2022) – La junte militaire au pouvoir au Myanmar a annoncé le 3 juin son intention de procéder aux exécutions de quatre hommes condamnés à mort lors de procès à huis clos manifestement injustes, et dont les appels ont été rejetés, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. L’activiste Kyaw Min Yu, connu sous le nom de…



Lire l'article complet