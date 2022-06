Ouganda. Les autorités doivent cesser de criminaliser les militant·e·s qui manifestent contre le coût élevé de la vie

par Amnesty International

Les autorités ougandaises doivent libérer les six femmes politiques et militantes arrêtées uniquement pour avoir manifesté contre la vie chère et doivent respecter les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique, a déclaré Amnesty International le 6 juin 2022 à la veille de l'audience d'examen de leur demande de libération sous caution le 7 juin.



