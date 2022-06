Nigeria. Les auteurs du massacre de l’église St Francis doivent faire face à la justice

par Amnesty International

En réaction à la fusillade qui a fait plus de 20 morts, dont des femmes et des enfants, à l'église St Francis de la ville d'Owo dimanche 5 juin, Osai Ojigho, directrice d'Amnesty International Nigeria, a déclaré : « Ce qui s'est passé à Owo révèle l'impunité dont jouissent les bandits armés qui se déchaînent à travers le pays. […]



