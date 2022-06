Israël et territoires palestiniens occupés. Il faut libérer Salah Hammouri, injustement maintenu en détention administrative

par Amnesty International

En réaction à l'information selon laquelle les autorités israéliennes ont prolongé la détention administrative de Salah Hammouri, défenseur des droits humains, de trois mois supplémentaires, Heba Morayef, directrice pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International, a déclaré : « Depuis mars, les autorités israéliennes soumettent Salah Hammouri à une détention arbitraire sans l'avoir jugé



