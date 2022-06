Russie. Il faut libérer un conseiller municipal jugé pour avoir critiqué l’agression de l’Ukraine par la Russie

par Amnesty International

Les audiences ont débuté le 1er juin 2022 dans l'affaire Alexeï Gorinov, conseiller municipal de Moscou inculpé d'avoir diffusé « sciemment de fausses informations » parce qu'il a critiqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Le conseiller Alexeï Gorinov est poursuivi parce […]



