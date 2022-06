Croatie. Il ne faut pas extrader une opposante et membre de Pussy Riot vers le Turkménistan

par Amnesty International

En réaction à l'arrestation, mardi 31 mai en Croatie, d'Aïssoltan Niyazov, militante et membre du groupe Pussy Riot, qui risque d'être extradée vers le Turkménistan, Julia Hall, directrice adjointe pour l'Europe à Amnesty International, a déclaré : « Les autorités croates savent que le militantisme d'Aïssoltan Niyazov l'exposerait à un risque élevé de violations graves, notamment des […]



