Salvador. Le président Nayib Bukele plonge le pays dans une crise des droits humains trois ans après son arrivée au pouvoir

par Amnesty International

Dans le cadre de l'actuel état d'urgence, les autorités salvadoriennes ont commis des violations massives des droits humains, dont des milliers d'arrestations arbitraires et de violations des garanties procédurales, ainsi que des actes de tortures et d'autres formes de mauvais traitements, et au moins 18 personnes sont mortes en détention, a déclaré Amnesty International le 2 juin



