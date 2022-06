ONU. Amnesty salue les nouvelles propositions visant à lutter contre le commerce de la torture

par Amnesty International

L'ONU a fait un grand pas en avant dans la lutte contre le commerce honteux des outils de torture, a déclaré Amnesty International le 30 mai 2022, à la suite de la publication d'un rapport d'experts qui pourrait ouvrir la voie à un traité juridiquement contraignant. Il n'existe actuellement aucun contrôle lié aux droits humains au […]



