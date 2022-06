Turquie. Il faut annuler la condamnation sans fondement du président d’Amnesty, à la suite de l’arrêt enfin rendu par la Cour européenne des droits de l’homme

par Amnesty International

La Cour européenne des droits de l’homme a statué le 31 mai 2022 que la détention en 2017 et 2018 de Taner Kılıç, alors président de la section turque d’Amnesty International, constituait une violation de ses droits à la liberté et à la sécurité (articles 5 § 1, 5 § 3 et 5 § 5) et à […] The post Turquie. Il faut annuler la condamnation sans fondement du président d’Amnesty, à la suite de l’arrêt enfin rendu par la Cour européenne des droits de l’homme appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet