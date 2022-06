Égypte. Il ne faut pas laisser les services de sécurité se prononcer sur la remise en liberté d’opposant·e·s emprisonnés

par Amnesty International

Le sort de milliers d'hommes et de femmes victimes de détentions arbitraires ne doit pas être déterminé par les services égyptiens de sécurité, en particulier l'Agence de sécurité nationale et les Renseignements généraux, a déclaré Amnesty International mardi 31 mai, après la libération de quatre prisonniers détenus pour des motifs politiques, sur la base de recommandations […]



