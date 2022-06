Les attaques militaires menées dans deux États de l’est du Myanmar constituent des sanctions collectives

par Amnesty International

Des attaques militaires dans l'État kayin et l'État kayah, après le coup d'État, constituent des crimes de guerre, et probablement des crimes contre l'humanité Plus de 150 000 personnes déplacées, des villages entiers vidés et incendiés Amnesty International a recueilli les propos de près de 100 personnes et s'est rendue dans la zone frontalière L'armée du Myanmar s'est […]



