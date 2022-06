Dans l’est de la RDC, le regain de violence pousse des milliers de déplacés aux portes de Goma

Communiqué de presse | Les affrontements intenses et continus entre les Forces Armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les combattants du M23 dans le territoire de Rutshuru ont poussé plus de 72000 personnes à fuir leur foyer en l’espace d’une semaine.



Lire l'article complet