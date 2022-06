Les attaques contre l'éducation ont augmenté dans le monde pendant la pandémie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une survivante de l'attentat à la bombe du 8 mai 2021 contre l'école Sayed Al-Shuhada à Kaboul, en Afghanistan, regardait à l'intérieur d'une salle de classe quelques jours après l'attaque. © 2021 UNICEF/UN0514375 Communiqué de la Global Coalition to Protest Education from Attack (GCPEA), organisation partenaire de Human Rights Watch, qui en assure la diffusion. (New York) – Plus de 9 000 élèves, enseignants et universitaires ont été blessés ou tués lors d'attaques contre l'éducation dans le cadre d’un conflit armé au cours des deux dernières années, selon le rapport…



