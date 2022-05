Émirats arabes unis. Les dissidents détenus arbitrairement au-delà de leur peine de prison doivent être libérés sans attendre

par Amnesty International

Les autorités des Émirats arabes unis doivent immédiatement libérer un groupe de dissidents qui croupissent derrière les barreaux alors qu'ils ont purgé leur peine de prison, a déclaré Amnesty International le 30 mai 2022. Elles se servent de la loi relative à la lutte contre le terrorisme formulée en termes vagues pour maintenir arbitrairement des personnes



