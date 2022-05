Covid-19. Les restrictions liées à la pandémie ont amplifié les discriminations contre les groupes les plus marginalisés

par Amnesty International

Certains groupes marginalisés, parmi lesquels les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI+), les personnes consommatrices de stupéfiants et les personnes sans abri, ont été affectés de manière disproportionnée par les réglementations relatives au Covid-19, qui les ont exposés à des atteintes aux droits fondamentaux et des discriminations accrues, écrit Amnesty International dans un […]



