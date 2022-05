Libye : Le groupe russe Wagner a posé des mines terrestres près de Tripoli

par Human Rights Watch

Click to expand Image Diverses munitions retrouvées dans la région d'Al-Hira, située à 75 kilomètres au sud de Tripoli, en Libye, étaient étalées sur un terrain avant leur destruction, le 22 juillet 2020. Environ 10 tonnes de munitions et d’engins explosifs ont été retrouvés dans cette région après le retrait des FAAL et de combattants alliés. © 2020 Hazem Turkia/Anadolu Agency via Getty Images (Beyrouth, le 31 mai 2022) – De nouvelles informations provenant d'agences libyennes et de groupes de déminage indiquent que le groupe Wagner aurait utilisé des mines terrestres interdites et des…



Lire l'article complet