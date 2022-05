Tchad. Libérer les membres et partisans de l’opposition détenus

par Amnesty International

Les autorités devraient abandonner les charges et respecter le droit de manifester pacifiquement Les autorités tchadiennes maintiennent en détention provisoire plusieurs membres d’organisations de la société civile à la suite des manifestations organisées le 14 mai 2022 pour réclamer une transition pacifique vers un régime civil. Certains de ces rassemblements ont tourné à la violence, conduisant les autorités […] The post Tchad. Libérer les membres et partisans de l’opposition détenus appeared first on Amnesty International. ]]>



