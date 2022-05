Espagne. Le scandale du logiciel espion Pegasus illustre le risque que les services de renseignement agissent en toute impunité

par Amnesty International

Alors que Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, s'est exprimé devant le Congrès des députés jeudi 26 mai au sujet de l'utilisation par les services espagnols de renseignement (le CNI) du logiciel Pegasus, afin d'espionner des figures politiques, Amnesty International a demandé aux autorités de revoir en urgence la réglementation en vigueur, afin de limiter la […]



