Les défis de l’authentification pour protéger la créativité à la source

L’innovation, la créativité et son expression sont les leviers fondamentaux de la réussite scientifique, industrielle, culturelle et économique d’un pays. Il devient essentiel de donner confiance aux inventeurs, en se donnant la capacité de protéger la créativité à la source. Certifier l’authenticité d’une idée nouvelle, ou de celui qui a eu l’idée nouvelle, est indispensable pour rendre plus juste notre bouillonnante époque d’inventeurs.Le défi technique est de proposer une solution de dépôt simplifié des idées ayant la capacité juridique de protéger des innovateurs en herbe ou consacrés…