Angola. Les autorités répriment les organisations de la société civile en amont des élections

par Amnesty International

Les autorités angolaises resserrent leur étau sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association en empêchant des rencontres de la société civile d’avoir lieu en amont des élections générales prévues au mois d’août, a déclaré Amnesty International le 24 mai 2022. Le 21 mai, la police angolaise a empêché deux ONG – Omunga et Associação […] The post Angola. Les autorités répriment les organisations de la société civile en amont des élections appeared first on Amnesty International. ]]>



