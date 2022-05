Arabie saoudite. Il faut stopper l’exécution imminente de deux Bahreïnites condamnés à mort à l’issue d’un procès inique

par Amnesty International

Le roi d’Arabie saoudite Salman bin Abdulaziz al Saoud doit bloquer l’exécution imminente de Jaafar Sultan et Sadeq Thamer, deux chiites bahreïnites condamnés à mort à l’issue d’un procès manifestement inique pour des accusations de terrorisme et des infractions liées aux manifestations, a déclaré Amnesty International le 24 mai 2022. Dans son rapport annuel sur la […] The post Arabie saoudite. Il faut stopper l’exécution imminente de deux Bahreïnites condamnés à mort à l’issue d’un procès inique appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet