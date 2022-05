Pourquoi les sports à risque attirent-ils autant les jeunes ?

Les modifications liées à la puberté incitent en général les adolescents à s’interroger sur leur identité et à remettre en cause des choses qu’ils tenaient pour acquises. Pratiquant un sport d’une manière intensive est un moyen pour certains jeunes de se protéger d’interrogations plus lourdes autour de ces bouleversements.La quête de sensations et de contrôle de soi, la répétition des entrainements s’accompagnent d’une mise à distance d’un monde intérieur malaisé à contenir.…