Quand Anish Kapoor ouvre une faille dans notre vision du monde

Noir, lumière et infini, trois…

En 2016, l’artiste plasticien britannique Anish Kapoor s’est emparé du Vantablack , l’une des matières réputées parmi les plus noires jamais produites par l’humanité, pour son usage artistique exclusif. Produire des matériaux noirs est l’objet de recherches scientifiques et technologiques permanentes. On peut se demander quels enjeux se cachent derrière cette quête sans fin de nouveaux matériaux toujours plus noirs, et pourquoi le plasticien britannique Anish Kapoor s’en est saisi.