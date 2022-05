Israël et territoires palestiniens occupés. Il faut annuler le projet de transfert forcé du village bédouin de Ras Jrabah dans le Néguev/Naqab

par Amnesty International

Les autorités israéliennes doivent renoncer à démolir un village bédouin palestinien et à transférer de force ses habitant·e·s dans une ville reculée réservée aux Bédouins, a déclaré Amnesty International dimanche 22 mai. Les 22 et 23 mai, le tribunal de première instance de Beersheba examinera un recours déposé par 127 habitant·e·s du village de Ras Jrabah, dans la région



