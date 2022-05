Chine. La Haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme doit saisir l’occasion d’examiner les crimes contre l’humanité dans le Xinjiang

par Amnesty International

La Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme doit s'attaquer aux crimes contre l'humanité et aux violations flagrantes des droits humains à l'occasion de la visite de son équipe cette semaine en Chine, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, a déclaré Amnesty International le 23 mai 2022 alors que débute ce voyage tant attendu.



