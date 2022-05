La peine de mort en 2021. Faits et chiffres

par Amnesty International

Chiffres mondiaux Amnesty International a enregistré 579 exécutions dans 18 pays en 2021, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport aux 483 exécutions recensées 2020. Malgré cela, ce chiffre se place au second rang des totaux les plus bas depuis au moins 2010, au vu des statistiques d’Amnesty International. La plupart des exécutions recensées ont eu lieu, par ordre décroissant, en […] The post La peine de mort en 2021. Faits et chiffres appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet