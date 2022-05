La peine de mort en 2021. Les homicides cautionnés par l’État sont en augmentation, avec un pic d’exécutions en Iran et en Arabie saoudite

par Amnesty International

L'Iran a enregistré un nombre d'exécutions qui n'avait jamais été aussi élevé depuis 2017 . Malgré cette régression, le nombre total d'exécutions recensées en 2021 par Amnesty International se place au second rang des chiffres les plus bas depuis au moins 2010 . L'allègement des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 a été suivi d'une brusque



