Grèce. Cibler des journalistes parce qu’ils informent sur des dommages environnementaux menace les reportages d’intérêt public

par Amnesty International

À la veille de l’audience du 19 mai 2022 devant un tribunal d’Athènes contre la journaliste Stavroula Poulimeni et la coopérative de médias indépendants Alterthess, qui auraient enfreint les lois relatives à la protection des données en faisant état de la condamnation d’un cadre supérieur d’une compagnie d’extraction d’or pour dommages environnementaux, Kondylia Gogou, chercheuse sur […] The post Grèce. Cibler des journalistes parce qu’ils informent sur des dommages environnementaux menace les reportages d’intérêt public appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet