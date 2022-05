Le droit de manifester est menacé au Mexique

par Amnesty International

Une année est passée depuis que des policiers s’en sont pris à 93 personnes, pour la plupart des étudiantes de l’école normale rurale de Mactumactzá, qui étaient descendues dans la rue afin de revendiquer le droit à l’éducation. Ces étudiant·e·s s’étaient réunis au péage de Chiapa de Corzo, dans le Chiapas, l’État présentant le taux de […] The post Le droit de manifester est menacé au Mexique appeared first on Amnesty International. ]]>



