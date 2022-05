Bélarus. La nouvelle loi relative à la peine de mort est un déni absolu des droits humains

par Amnesty International

Les autorités du Bélarus ont adopté une nouvelle loi qui prévoit l’application de la peine de mort pour les « tentatives d’actes de terrorisme ». Marie Struthers, directrice du programme Europe de l’Est et Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Le Bélarus est le seul pays de l’Europe et de l’Asie centrale à recourir encore à […] The post Bélarus. La nouvelle loi relative à la peine de mort est un déni absolu des droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet