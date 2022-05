Yémen. Les autorités houthies doivent libérer quatre journalistes condamnés à mort

par Amnesty International

Au Yémen, les autorités houthies de facto doivent annuler les condamnations à mort prononcées contre quatre journalistes yéménites qui risquent d'être exécutés à l'issue d'un procès manifestement inique et ordonner leur libération immédiate, a déclaré Amnesty International le 20 mai 2022, à la veille d'une audience en appel qui se tiendra le 22 mai devant la chambre



