Qatar. La FIFA doit réserver l’équivalent des 420 millions d’euros de primes de la Coupe du monde à un grand programme de réparation destiné aux travailleurs·euses migrants victimes d’abus

par Amnesty International

La FIFA devrait réserver un montant minimum de 420 millions d’euros afin de fournir des réparations aux centaines de milliers de travailleurs·euses migrants ayant subi des violations des droits humains au Qatar lors des préparatifs pour la Coupe du monde 2022, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport rendu public le 19 mai 2022, six mois avant […] The post Qatar. La FIFA doit réserver l’équivalent des 420 millions d’euros de primes de la Coupe du monde à un grand programme de réparation destiné aux travailleurs·euses migrants victimes d’abus appeared first on Amnesty International.…



Lire l'article complet