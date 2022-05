Algérie. Lancement d’une campagne contre la répression croissante des droits humains par le gouvernement

par Amnesty International

#PasUnCrime: Une campagne numérique appelle les autorités algériennes à cesser leur assaut contre l'espace civique et les libertés fondamentales Les autorités algériennes ont mis fin aux manifestations pro-démocratie du «Hirak» dans la majeure partie du pays, il y a de cela un an. Depuis, les poursuites en justice pour accusations terroristes infondées se sont multipliées,



