Iran. Un médecin irano-suédois retenu en otage risque d’être exécuté à titre de représailles

par Amnesty International

Les éléments de preuve qui s'accumulent indiquent que les autorités iraniennes se rendent responsables du crime de prise d'otage à l'encontre d'Ahmadreza Djalali, universitaire suédo-iranien qui risque d'être exécuté de manière imminente à la prison d'Evin à Téhéran, a déclaré Amnesty International le 19 mai 2022. D'après ses recherches et analyses approfondies, il est à craindre […]



