Un leader de l’opposition et des partisans de ce mouvement arrêtés au Tchad

par Human Rights Watch

Le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a anéanti les espoirs de nouvelles réformes en faisant arrêter six membres et partisans de Wakit Tamma, une coalition de partis d’opposition et d’organisations de la société civile tchadienne, pour avoir participé à une manifestation le 14 mai dans la capitale N’Djamena. Click to expand Image Manifestation à N’Djamena, la capitale du Tchad, le 14 mai 2022, contre la présence militaire de la France dans le pays et son soutien perçu au gouvernement de transition. © 2022 Privé Wakit Tamma avait pris la tête de marches à travers tout…



