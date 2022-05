Honduras. Il faut que la famille de Berta Cáceres obtienne justice et réparations dès que possible

par Amnesty International

Mercredi 18 mai, le tribunal pénal ayant compétence nationale à Tegucigalpa, au Honduras, doit prononcer une condamnation contre David Castillo, ancien gérant de l’entreprise Desarrollos Energéticos et responsable du projet hydroélectrique Agua Zarca, qui a été déclaré coupable, il y a neuf mois, de participation, en tant que co-auteur, à l’assassinat de Berta Cáceres, défenseure des […] The post Honduras. Il faut que la famille de Berta Cáceres obtienne justice et réparations dès que possible appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet