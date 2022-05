Géorgie. La condamnation de Nika Gvaramia, propriétaire d’un média pro-opposition, est une manœuvre à caractère politique visant à faire taire les voix dissidentes

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles un tribunal en Géorgie a condamné Nika Gvaramia, propriétaire et directeur de la chaîne d’informations favorable à l’opposition Mtavari TV, à trois ans et demi de prison pour avoir abusé de sa position et avoir nui aux intérêts financiers de la chaîne de télévision qu’il gérait auparavant, Marie Struthers, […] The post Géorgie. La condamnation de Nika Gvaramia, propriétaire d’un média pro-opposition, est une manœuvre à caractère politique visant à faire taire les voix dissidentes appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet