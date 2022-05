Guinée. Interdiction de manifester « jusqu’aux périodes de campagnes électorales »

par Amnesty International

En réaction à l’annonce du 13 mai par le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) de l’interdiction de « toutes manifestations sur la voie publique de nature à compromettre la quiétude sociale et l’exécution correcte des activités contenues dans le chronogramme, (…) pour l’instant jusqu’aux périodes de campagnes électorales », Samira Daoud, Directrice Régionale du […] The post Guinée. Interdiction de manifester « jusqu’aux périodes de campagnes électorales » appeared first on Amnesty International. ]]>



