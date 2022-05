Arménie/Azerbaïdjan. Le conflit dans le Haut-Karabakh cause des souffrances aux personnes âgées depuis des décennies – rapports

par Amnesty International

Le conflit opposant l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet du territoire du Haut-Karabakh s'est traduit par des décennies de souffrance pour les personnes âgées, écrit Amnesty International dans deux nouveaux rapports rendus publics mardi 17 mai. Dans le cadre de ce conflit – qui s'est d'abord joué entre 1988 et 1994, puis a connu une reprise fin 2020 -, […]



