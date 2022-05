Ukraine : Tortures et exécutions subies sous l’occupation russe

par Human Rights Watch

(Kiev, le 18 mai 2022) – Les forces russes, qui contrôlaient la majeure partie des régions de Kiev et de Tchernihiv, dans le nord-est de l’Ukraine, de la fin février à la fin du mois de mars 2022, ont fait subir aux civils des exécutions sommaires, des tortures et d’autres graves abus qui s'apparentent à des crimes de guerre, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Dans 17 villes et villages des régions de Kiev et Tchernihiv visités en avril, Human Rights Watch a enquêté sur 22 cas apparents d’exécution sommaire, 9 autres meurtres extrajudiciaires, 6 cas possibles de disparition forcée et 7 cas…



Lire l'article complet