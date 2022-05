Yoon Suk-yeol doit changer la manière dont la Corée du Sud traite les femmes

par Amnesty International

Boram Jang, chercheuse sur l'Asie de l'Est à Amnesty International De nombreuses femmes en Corée du Sud risquent de se sentir soucieuses aujourd'hui alors que le pays intronise un nouveau président, Yoon Suk-yeol, défenseur autoproclamé de la justice. Pendant sa campagne électorale, Yoon Suk-yeol a tenu des propos antiféministes et a promis d'abolir le ministère de […]



