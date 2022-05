On peut enfin voir le trou noir au centre de notre galaxie et c’est un exploit

Au centre de notre galaxie, la Voie lactée, trône un trou noir supermassif, autour duquel nous tournons. Jusqu’à présent, personne n’avait réussi à l’observer, et pour cause, un trou noir absorbe toute la lumière environnante. Pourtant une équipe de recherche a réussi l’exploit de produire la première image de « notre » trou noir, Sagittarius A* ou SgrA*. Plus exactement, on peut y voir son environnement immédiat avec ce halo orangé.En 2019 déjà, une image similaire de trou…