Israël. Il faut libérer Amal Nakhleh et mettre fin aux détentions arbitraires de Palestinien·ne·s

par Amnesty International

Les autorités israéliennes doivent immédiatement relâcher Amal Nakhleh, qui a été arrêté à l’âge de 17 ans et se trouve en détention depuis 16 mois sans avoir été jugé ni même inculpé, et cesser de recourir à la détention administrative contre des Palestinien·ne·s, a déclaré Amnesty International jeudi 12 mai, avant une audience en rapport avec ce cas. […] The post Israël. Il faut libérer Amal Nakhleh et mettre fin aux détentions arbitraires de Palestinien·ne·s appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet