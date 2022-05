Inde. Amnesty International salue la suspension temporaire de la Loi sur la sédition par la Cour suprême

par Amnesty International

En réaction à la décision de la Cour suprême indienne ordonnant aux autorités de s’abstenir temporairement d’utiliser la Loi relative à la sédition et de suspendre tous les procès, les procédures d’appel et les poursuites liés à cette loi, Aakar Patel, président du conseil d’administration d’Amnesty International Inde, a déclaré : « Nous saluons la décision prise […] The post Inde. Amnesty International salue la suspension temporaire de la Loi sur la sédition par la Cour suprême appeared first on Amnesty International. ]]>



