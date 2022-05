Myanmar. Le sommet de l’ANASE aux États-Unis doit servir de nouveau départ pour régler la crise des droits humains

par Amnesty International

Alors que les dirigeants de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) se réunissent aux États-Unis à l'occasion d'un sommet de deux jours, Amnesty International les exhorte à braquer le projecteur sur les violences et les violations des droits humains commises au Myanmar. « Le Consensus en cinq points est un échec et n'a pas […]



