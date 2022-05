Corée du Nord. Le gouvernement doit assurer l’accès aux vaccins anti-COVID-19 pendant l’épidémie du variant Omicron

par Amnesty International

Réagissant à l'annonce par les médias d'État nord-coréens d'une « urgence nationale maximale » après le premier signalement officiel d'une épidémie de COVID-19 dans le pays, Boram Jang, chercheuse sur l'Asie de l'Est à Amnesty International, a déclaré : « Aucun élément ne laisse penser que la Corée du Nord ait accès à suffisamment de vaccins pour protéger sa […]



